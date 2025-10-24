Modificări temporare ale traseelor de autobuz în Satu Mare, cu ocazia manifestărilor dedicate Zilei Armatei Române

Primăria municipiului Satu Mare și Transurban anunță modificări în circulația mijloacelor de transport public, ca urmare a repetițiilor și manifestărilor organizate de Ziua Armatei Române.

Astfel, în zilele de vineri, 24 octombrie 2025, și sâmbătă, 25 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 11:00, traseele autobuzelor vor fi deviate din cauza restricțiilor de circulație impuse pe tronsonul de drum situat între strada Corvinilor și Casa de Modă, care va fi închis temporar traficului rutier.

În această perioadă, autobuzele vor circula pe strada Corvinilor, dus-întors, după cum urmează:

Linia 1 – circulă pe Bd. Transilvania, dus-întors

– circulă pe Bd. Transilvania, dus-întors Linia 2 – circulă pe strada Corvinilor, dus-întors

– circulă pe strada Corvinilor, dus-întors Linia 6 – întoarcere la Catedrala Ortodoxă (Bd. Vasile Lucaciu)

– întoarcere la Catedrala Ortodoxă (Bd. Vasile Lucaciu) Liniile 11 și 12 – circulă pe strada Avram Iancu

– circulă pe strada Avram Iancu Liniile 13 și 18 – dinspre Fabrica de Bere se întorc la Catedrala Ortodoxă

– dinspre Fabrica de Bere se întorc la Catedrala Ortodoxă Linia 14 – circulă pe strada Corvinilor

Totodată, în intervalele menționate, stațiile de autobuz Gh. Doja, Statistică, Piața Mică, Banat și Statuia Ostașului Român vor fi suspendate temporar, până la finalizarea manifestărilor.

Reprezentanții Transurban își cer scuze pentru eventualele neplăceri create și mulțumesc călătorilor pentru înțelegere și cooperare.

Autoritățile roagă cetățenii să distribuie informația, pentru ca toți utilizatorii transportului public să fie informați în timp util despre aceste modificări temporare ale traseelor.