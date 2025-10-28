O victorie și o înfrângere pentru handbalistele de la CSM Olimpia Satu Mare

Weekend cu rezultate contrastante pentru handbalistele clubului CSM Olimpia Satu Mare. Dacă junioarele II au cedat în fața liderului seriei, junioarele III au bifat o victorie categorică în „deplasarea” din oraș, confirmând forma bună din startul sezonului.

Junioarele II, înfrângere la Bistrița

Echipa de junioare II, pregătită de antrenorul Ciprian Mărieș, a jucat duminică, în deplasare, la Bistrița, în etapa a 5-a a Seriei H. Sătmărencele au avut o misiune dificilă în fața liderului LPS Bistrița, care a preluat controlul încă din primele minute ale partidei.

Gazdele conduceau la pauză cu 27–13, iar diferența maximă s-a înregistrat în minutul 44 (41–17). Pe final, CSM Olimpia a reușit să reducă din handicap, însă victoria a revenit clar bistrițencelor, scor final 47–26.

Pentru CSM Olimpia au evoluat: Elena Costin, Bâlc Henrietta, Sonia Precup (8 goluri), Teodora Crăciun (2), Ötvös Barna Vanessa, Istvánfi Tímea Dalma (1), Patrisia Stanciu, Kánya Evelyn, Roberta Bagaian (4), Lavinia Andreicuț (7), Adina Elena Ciocotiș (2), Norina Alexandra Bombar (2).

După această etapă, formația sătmăreană rămâne fără victorie și ocupă penultimul loc (8) în clasament. LPS Bistrița continuă parcursul perfect, cu cinci victorii din cinci meciuri.

Următorul meci al junioarelor II va avea loc pe 2 noiembrie, pe teren propriu, contra formației ACS Alpha Oradea.

Junioarele III, victorie categorică

În schimb, junioarele III au respectat calculele hârtiei și s-au impus clar în meciul disputat pe terenul formației de pe ultimul loc, ACS Atletik Satu Mare.

Fetele antrenate de Nagy Flórián și Lucaci Dénes, provenite din localitățile Orașu Nou, Turulung și Satu Mare, au dominat meciul de la un capăt la altul, câștigând cu un spectaculos 42–6 (23–4).

Cele mai eficiente marcatoare au fost Geng Boglárka (10 goluri), Cseh Vivien (6) și Bartha Szabina Beatrix (5). Au mai evoluat: Büte Hilda (5 goluri), Veres Nóra (2), Ruha Luca Amanda, Cseh Antónia, Ványi Maia Kristina (4), Kompász Vivien (3), Selmenti Nikoletta (4), Elek Zsófia (3), Bak Natália Boglárka.

Cu acest succes, echipa U14 a CSM Olimpia ajunge la patru victorii și urcă pe locul 4 în clasamentul Seriei N.

JUNIORI II, SERIA H, ETAPA 5

LPS Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare 47–26 (27–13)

CSM Olimpia: Elena Costin, Bâlc Henrietta, Sonia Precup (8 goluri), Teodora Crăciun (2), Ötvös Barna Vanessa, Istvánfi Tímea Dalma (1), Patrisia Stanciu, Kánya Evelyn, Roberta Bagaian (4), Lavinia Andreicuț (7), Adina Elena Ciocotiș (2), Norina Alexandra Bombar (2).

JUNIORI III, SERIA N, ETAPA 6

ACS Atletik Satu Mare – CSM Olimpia Satu Mare 6–42 (4–23)

CSM Olimpia: Büte Hilda (5 goluri), Veres Nóra (2), Ruha Luca Amanda, Bartha Szabina Beatrix (5), Cseh Antónia, Geng Boglárka (10), Ványi Maia Kristina (4), Cseh Vivien (6), Kompász Vivien (3), Selmenti Nikoletta (4), Elek Zsófia (3), Bak Natália Boglárka.