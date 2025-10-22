PENSII SPECIALE Senatorul Turos Lorand: „Este momentul să punem capăt epocii privilegiilor”

Parlamentarul UDMR critică decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale judecătorilor și procurorilor

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a reacționat față de decizia Curții Constituționale care a declarat neconstituționale prevederile referitoare la reducerea pensiilor speciale pentru judecători și procurori, precum și creșterea vârstei de pensionare a acestora.

Rațiunea și bunul-simț sub semnul întrebării

„Rațiunea și bunul-simț cu greu pot explica o asemenea hotărâre! În timp ce milioane de oameni muncesc o viață întreagă, unii se pot retrage devreme din activitate, beneficiind de pensii speciale!”, a declarat senatorul Turos Lorand.

Parlamentarul a precizat că neconstituționalitatea identificată de Curtea Constituțională are la bază motive de formă, și nu de fond, ceea ce lasă deschisă posibilitatea reluării procedurii legislative.

Ce urmează: reluarea procedurii legislative

„Dacă lucrurile stau într-adevăr așa, Guvernul nu trebuie să facă niciun pas înapoi: trebuie să reia procedura, să solicite din nou avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și, după treizeci de zile, cu același conținut și aceeași responsabilitate, legea trebuie transmisă din nou Parlamentului”, a adăugat Turos Lorand.

Egalitate și justiție socială

Senatorul UDMR a subliniat că același set de reguli trebuie să se aplice tuturor: „Este momentul să punem capăt epocii privilegiilor și să asigurăm un tratament corect pentru toți cetățenii.”