PROGRAM. Ziua Armatei Române sărbătorită la Satu Mare și Carei

Programul manifestărilor solemne
Ora 10,00 – în municipiul Satu Mare – Ceremonial militar la Monumentul Ostașului Român
– Prezentarea Onorului;
– Intonarea Imnului național;
– Salutul Drapelului de luptă;
– Oficierea serviciului religios;
– Alocuțiuni privind semnificația momentului;
– Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;
– Defilarea Gărzii de onoare
Ora 13,00 – în municipiul Carei – Ceremonial militar la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român
– Prezentarea Onorului;
– Intonarea Imnului național;
– Salutul Drapelului de luptă;
– Oficierea serviciului religios;
– Primirea Ștafetei Veteranilor ”Invictus”;
– Alocuțiuni privind semnificația momentului;
– Depuneri de coroane, jerbe și buchete de flori;
– Defilarea Gărzii de onoare simultan cu executarea unui survol al aeronavelor militare.
În municipiul Carei va avea loc o expoziție de armament și tehnică militară din dotarea MapN în Parcul Dendrologic – Parcul Castelului Károly.
Astăzi, 24 Octombrie 2025, la ora 16,00, în municipiul Satu Mare – la Monumentul Ostașului Român va sosi Ștafeta Veteranilor ”Invictus”, Traseul Roșu, unde vor fi primiți de oficialități și de către comandantul Garnizoanei Satu Mare. Evenimentul Invictus, început la data de 01 octombrie se va încheia pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la Monumentul Ostașului Român din Carei, printr-un moment solemn de recunoștință pentru eroii care au luptat pentru libertatea noastră.
”Am deosebita onoare de a adresa tuturor sătmărenilor invitația de a participa la manifestările dedicate Zilei Armatei Române – un moment de profundă recunoștință și de omagiu adus eroilor neamului, celor care, de-a lungul istoriei, și-au pus viața în slujba Patriei și au contribuit la împlinirea idealurilor naționale.
Este o zi în care celebrăm onoarea, devotamentul și spiritul de sacrificiu al militarilor români. Vă invit să fim împreună pentru a onora memoria înaintașilor și a aduce un pios omagiu celor căzuți la datorie, dar și pentru a ne exprima respectul față de militarii activi care asigură, în prezent, apărarea și securitatea noastră.”- prefect Altfatter Tamás.