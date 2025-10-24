PROGRAM. Ziua Armatei Române sărbătorită la Satu Mare și Carei

Astăzi, 24 Octombrie 2025, la ora 16,00, în municipiul Satu Mare – la Monumentul Ostașului Român va sosi Ștafeta Veteranilor ”Invictus”, Traseul Roșu, unde vor fi primiți de oficialități și de către comandantul Garnizoanei Satu Mare. Evenimentul Invictus, început la data de 01 octombrie se va încheia pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la Monumentul Ostașului Român din Carei, printr-un moment solemn de recunoștință pentru eroii care au luptat pentru libertatea noastră.