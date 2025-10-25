Scrimă : Adrian Dabija, dublu campion la Trofeul Alfredo Bachelli de la Craiova

Pentru al doilea an consecutiv, spadasinul CSM Olimpia Satu Mare, Adrian Dabija, a cucerit Trofeul Alfredo Bachelli, competiție internațională organizată de LPS Craiova și CSU Craiova. Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă în capitala Olteniei și a reunit 65 de sportivi la proba de spadă masculin seniori.

Evoluție impresionantă

Pregătit de antrenorii Csiszár Francisc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi și Adrian Pop, Dabija a avut o evoluție excelentă încă din faza grupelor preliminare, obținând cinci victorii și o singură înfrângere. Acest parcurs i-a permis să se califice mai departe cu al doilea coeficient pe tabloul principal, unde a mers neînvins până în finală.

În ultimul act, Dabija și-a demonstrat clasa, impunându-se categoric cu 15–4 în fața lui Horia Mladin de la CSA Steaua București.

Sătmărenii domină Craiova

Spadasinii de la CSM Olimpia Satu Mare și-au consolidat astfel supremația la Craiova. În 2024 și 2023 trofeul a revenit tot sătmărenilor: anul trecut Dabija a câștigat aurul, iar în 2023 Alex Oroianu s-a impus, Dabija încheind pe locul secund.