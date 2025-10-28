SOLIDARITATE Apel umanitar pentru familia unui sătmărean decedat în Belgia

Mihai Cârlig a murit la doar câteva zile după ce plecase la muncă în Antwerpen. Soția și cei patru copii ai săi cer sprijin pentru repatrierea trupului neînsuflețit

Durere fără margini pentru o familie din județul Satu Mare. Mihai Cârlig, un tânăr tată plecat la muncă în Belgia, a fost găsit fără viață în data de 25 octombrie 2025, în orașul Antwerpen. Plecat în străinătate cu speranța unui trai mai bun pentru cei dragi, bărbatul lasă în urmă o soție îndurerată și patru copii, care se confruntă acum nu doar cu o pierdere uriașă, ci și cu greutăți materiale.

O familie distrusă de durere

Vestea tragică a morții lui Mihai a zguduit comunitatea din care provenea. Soția sa, rămasă singură să aibă grijă de cei patru copii, trece printr-o perioadă de neimaginat — o suferință dublată de lipsa resurselor financiare necesare pentru repatrierea trupului și organizarea înmormântării.

„Cu multă durere în suflet, anunțăm trecerea la cele veșnice a lui Mihai Cârlig (…). Din păcate, familia nu are posibilități materiale pentru a acoperi cheltuielile de repatriere și înmormântare. În aceste momente grele, orice ajutor — oricât de mic — este o binecuvântare”, transmite familia îndoliată.

Comunitatea chemată la ajutor

Rudele și prietenii lui Mihai fac un apel disperat către toți cei care pot oferi sprijin. Orice contribuție, oricât de mică, poate ajuta familia să aducă trupul neînsuflețit acasă și să-i ofere un ultim rămas-bun creștinesc.



Cei care doresc să doneze sau să ofere sprijin pot contacta:

Codrea Maria Adriana (sora) – 📞 +32.465.267.896

Vaida Adriana (soția) – 📞 +40.754.591.226

📘 Cont bancar pentru donații:

IBAN: BE39 3632 6132 5619

„Dumnezeu să-l odihnească în pace”

Familia Cârlig transmite mulțumiri tuturor celor care aleg să fie alături de ei în aceste momente grele:

„Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ne sprijiniți. Dumnezeu să-l odihnească în pace pe Mihai și să ne dea puterea de a merge mai departe.”