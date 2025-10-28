SOLIDARITATE Comitetul Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice, în ședință de lucru la Satu Mare

Prefectul Altfatter Tamás: „Mecanismele de sprijin funcționează, dar trebuie să reducem numărul persoanelor vulnerabile prin incluziune socială și ocupare.”

Prefectul Altfatter Tamás a convocat marți, 28 octombrie, ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice al Județului Satu Mare, desfășurată la sediul Instituției Prefectului. La întâlnire au participat subprefecții Ioan Tibil, Romeo Pop și Cristina Tămășan-Ilieș, precum și viceprimarul municipiului Satu Mare, alături de reprezentanți ai instituțiilor de asistență socială și protecție a persoanelor vulnerabile.

Sprijin pentru sezonul rece

În cadrul ședinței, Adrian Balaj, director executiv al Direcției de Asistență Socială Satu Mare, a prezentat modalitatea de acordare a ajutorului de încălzire și a suplimentului pentru energie, reglementate prin Legea nr. 226/2021 privind protecția consumatorului vulnerabil de energie.



Au fost detaliate condițiile de eligibilitate, actele necesare pentru depunerea cererilor și termenele-limită stabilite pentru acordarea sprijinului financiar.

Măsuri pentru consumatorii aflați în sărăcie energetică

Tot în cadrul reuniunii, Ildiko Tivadar, director executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), a explicat mecanismul de implementare a Ordonanței de Urgență nr. 35/2025, care introduce un nou sistem de sprijin pentru consumatorii casnici de energie electrică aflați în situație de sărăcie energetică.

Acest mecanism are rolul de a preveni excluziunea socială și de a asigura accesul tuturor cetățenilor la servicii energetice de bază, în special în perioada sezonului rece.

Prefectul Altfatter Tamás: „Trebuie să reducem vulnerabilitatea prin dezvoltare locală”

În cadrul discuțiilor, prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța implementării eficiente a programelor de sprijin, dar și nevoia de măsuri proactive pentru reducerea numărului persoanelor vulnerabile:

„Mecanismele de sprijin ale statului pentru persoanele defavorizate funcționează și acoperă nevoile acestor categorii în perioada dificilă a iernii. Trebuie să depunem toate eforturile, atât noi, cât și autoritățile centrale, pentru a avea un număr cât mai mic de persoane în această categorie, prin sprijinirea incluziunii sociale și a incluziunii pe piața muncii.”

Prefectul a mai evidențiat faptul că, în județul Satu Mare, nivelul de trai și condițiile de locuit au înregistrat o creștere vizibilă în ultimul deceniu, în special acolo unde autoritățile locale au derulat proiecte de dezvoltare comunitară.

„Vom continua să sprijinim toate inițiativele locale pentru dezvoltare – măsuri care aduc bunăstare comunităților și cetățeanului”, a mai declarat Altfatter Tamás.

Continuarea dialogului civic

Ședințele Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Persoanele Vârstnice vor continua și în perioada următoare, având ca scop îmbunătățirea calității vieții seniorilor, creșterea accesului la servicii sociale și consolidarea cooperării interinstituționale la nivel județean.