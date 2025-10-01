SOLIDARITATE. Centrul de Zi de Asistență și Recuperare pentru vârstnici, inaugurat în județ

Prefectul Altfatter Tamás a fost prezent la eveniment alături de autorități județene. Investițiile locale în servicii sociale au depășit 5,3 milioane lei și au generat peste 16 locuri de muncă

Comuna Viile Satu Mare a marcat un moment important prin inaugurarea Centrului de zi de asistență și recuperare, în prezența prefectului Altfatter Tamás, a președintelui Consiliului Județean, Pataki Csaba, și a directorului executiv AJPIS Satu Mare, Ildiko Tivadar. Noul centru se adaugă celorlalte servicii sociale dezvoltate în ultimii ani, confirmând statutul comunei drept un exemplu de bune practici la nivel județean.

Patru servicii sociale funcționale

Comuna Viile Satu Mare dispune în prezent de patru servicii sociale active, dintre care trei finanțate prin Programul de interes național pentru dezvoltarea serviciilor destinate vârstnicilor și unul creat din surse proprii:

Îngrijire la domiciliu pentru vârstnici – înființat în 2020, sprijină 50 de seniori prin servicii specializate.

Cantina socială Bernadett – proiect de 2.020.000 lei, finalizat în 2024, care asigură zilnic hrană pentru 80 de beneficiari și a creat 5 locuri de muncă.

Centrul de zi de asistență și recuperare – investiție de 2.455.000 lei, oferă 50 de vârstnici servicii integrate: consiliere socială, masă caldă, servicii medicale, kinetoterapie, activități recreative și excursii, generând 9 locuri de muncă.

Masă pe roți – proiect de 795.000 lei, prin care 60 de vârstnici primesc zilnic hrană caldă la domiciliu, cu 2 noi posturi create.

Un angajament pentru demnitatea seniorilor

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat, în discursul său, importanța acestor investiții:

„Acest moment nu este doar un simplu eveniment, ci o reconfirmare a valorilor noastre ca societate: respectul și grija față de persoanele vârstnice. Investiția totală de aproape 5,3 milioane de lei nu este o cheltuială, ci o investiție directă în calitatea vieții și în demnitatea vârstnicilor noștri.”

Rezultate vizibile în comunitate

Cele patru servicii sociale au fost implementate cu sprijinul AJPIS Satu Mare, aducând beneficii concrete: peste 16 locuri de muncă create, sprijin zilnic pentru aproape 250 de beneficiari și îmbunătățirea calității vieții pentru categoriile vulnerabile.

Prin aceste proiecte, comuna Viile Satu Mare se poziționează ca un model de solidaritate comunitară, demonstrând că prin viziune și implicare se pot ridica standardele de viață în mediul rural.