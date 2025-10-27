Talna, oprită la Decebal

Etapa a 8-a din Liga 4 Elite Dendiarom a adus o mare surpriză: liderul Talna Orașu Nou a fost ținut în șah de ultima clasată, Unirea II Tășnad/Decebal, într-un meci spectaculos, încheiat cu scorul de 4–4, disputat duminică la Decebal.

Partida a fost una plină de dramatism, cu nu mai puțin de două lovituri de la 11 metri ratate – câte una de fiecare echipă – și opt goluri marcate. În ultimele 25 de minute ale primei reprize s-au înscris patru goluri: Talna a deschis scorul prin Nándor Süveg, însă gazdele au întors rezultatul prin Andrei Zbona și Mădălin Bolba (2–1). Înainte de pauză, Michel Fedorca a restabilit egalitatea, 2–2.

Repriza secundă a început la fel de alert. În primul sfert de oră, Unirea II a punctat de două ori prin Zbona și Valentino Tafa, ducând scorul la 4–3. Talna nu a cedat, iar același Fedorca a reușit „dubla” și a salvat un punct pentru echipa sa.

Chiar dacă a fost oprită din marșul victorios, Talna Orașu Nou își păstrează fotoliul de lider, cu un avans de patru puncte în fruntea clasamentului.

Unirea II Tășnad/Decebal – Talna Orașu Nou 4–4 (2–2)

Marcatori: Zbona (27, 58), Bolba (39), Tafa (52) / Süveg (20), Fedorca (45+1, 82), Szűcs (53)

Victoria Carei Turul Micula 3-4 (2–1)

Au marcat: Tempfli Patrick 38., 41., 82., respectiv Alex Bonea 36., 61., 78., 90.

Someşul Odoreu –Recolta Dorolț 1–2 (1–2)

Au marcat: Noah Johanes 13.,respectiv Lakatos Tibor 15., Varga Zoltán 38.

Oaşul 1969 Negrești Oaș – CSM II Olimpia Satu Mare (U19) 2–3 (0–3)

Etapa viitoare:

Recolta Dorolţ – Unirea Tăşnad II / Decebal

Talna Oraşu Nou – Oaşul 1969

CSM Olimpia SM II (U19) – CSM Victoria Carei

Turul Micula – Someşul Odoreu