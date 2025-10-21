Teatrul de Nord încheie luna octombrie cu 4 spectacole programate la Sala Mare și Sala Studio

Trupa Mihai Raicu a Teatrului de Nord invită sătmărenii la un adevărat maraton teatral: patru seri consecutive pline de emoție, umor, reflecție și bucurie, pentru toate gusturile.

Mini maratonul începe duminică, 26 octombrie, de la ora 19 în Sala Studio, cu „rent-a-family.srl”, cea mai recentă premieră a trupei, o comedie contemporană inspirată din fenomenul asiatic al „închirierii” unor persoane pentru roluri domestice, profesionale sau romantice. Spectacolul durează 2 ore și 15 minute (fără pauză) și include elemente care pot fi inconfortabile pentru unii spectatori – efecte vizuale intense, muzică la volum înalt, scene cu semi-nuditate și consum de droguri simulat. Accesul este recomandat publicului cu vârsta de peste 16 ani.

Luni 27 octombrie se va juca la Sala Mare „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieșu, o fantezie comică în regia lui Dan Tudor. De la ora 19 celebrul cuplu Tanța și Costel ne poartă într-o aventură născută dintr-o simplă întâmplare… sau poate din mai multe! Fiți pregătiți pentru o nuntă neaoșă, muzică live și o avalanșă de situații amuzante și încurcături neașteptate.

Marți, 28 octombrie, de la ora 19, la Sala Studio revine spectacolul „Petru sau Zece fără un sfert”, montarea textului câștigător al concursului de dramaturgie Focus Drama, ediția a III-a. Ioana Dajbog, autoarea textului, descrie piesa ca pe un „semnal de alarmă”: urmărim povestea unei familii obișnuite care încearcă să facă față unei întâmplări ușor evitabile dacă sistemele statului ar fi funcționat corespunzător. Printre cântece pentru copii și măști haioase, povestea lui Petru ne îndeamnă să ne cerem dreptatea în fața lucrurilor care nu funcționează. Accesul este recomandat publicului cu vârsta de peste 16 ani.

Mini maratonul se încheie miercuri, 29 octombrie, cu un spectacol invitat de la Centrul de Creație Maidan din Cluj-Napoca. „Piatră-Hârtie-Foarfecă” este o producție care ne dezvăluie o altă fațetă a teatrului: culisele. Suntem invitați să descoperim actorii în momentele lor vulnerabile și autentice, cu problemele și bucuriile din timpul unei repetiții importante. Curioșii sunt așteptați de la ora 19, la Sala Studio.

Bilete pentru toate aceste evenimente se pot achiziționa fizic de la Agenția Teatrală, str. Horea nr. 6, sau online pe biletmaster.ro: ttps://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201