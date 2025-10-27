Trafic de week: 20 de şoferi, transformaţi în pietoni de poliţiştii sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat în perioada 24-26 octombrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 100 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 600 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 160.000 de lei.

De asemenea, a fost luată măsura complementară de suspendare a exercitării dreptului de a conduce în cazul a 20 conducători de autoturisme, fiind reținute și 21 certificate de înmatriculare ale autoturismelor.