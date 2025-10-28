TRAGEDIE Accident grav în Ungaria: microbuz din Satu Mare implicat într-o coliziune pe autostrada M1

Zece persoane rănite, între care doi copii. Autoritățile maghiare au deschis o anchetă pentru a stabili cauza accidentului

Un grav accident rutier s-a produs la sfârșitul săptămânii trecute în Ungaria, având printre vehiculele implicate un microbuz înmatriculat în județul Satu Mare. Evenimentul a avut loc vineri seară, 24 octombrie, pe autostrada M1, în apropierea localității Bicske, și s-a soldat cu zece victime, printre care și doi copii.

Coliziune violentă pe sensul spre Győr

Potrivit informațiilor publicate de presa maghiară, accidentul s-a produs în jurul orei 21:15, la kilometrul 36 al autostrăzii M1, pe sensul de mers către Győr. În coliziune au fost implicate două vehicule – un autoturism și un microbuz – impactul fiind deosebit de puternic.

În urma ciocnirii, zece persoane au fost rănite, dintre care șapte grav. Printre victime se numără un copil de 6 ani, unul de 11 ani și cinci adulți, toți cu leziuni serioase. Alte trei persoane au suferit răni ușoare.

Intervenție de urgență la fața locului

La fața locului au intervenit imediat echipaje de pompieri din Tatabánya și Bicske, care au utilizat echipamente de descarcerare pentru a elibera victimele rămase blocate în vehicule. Echipele medicale au acordat primul ajutor, iar răniții au fost transportați la spitalele din zonă.

Circulația pe autostradă a fost restricționată temporar pentru a permite intervenția salvatorilor și desfășurarea cercetărilor.

Anchetă în desfășurare

Poliția maghiară a deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale coliziunii. Până la această oră, nu au fost oferite detalii despre circumstanțele producerii accidentului sau despre starea actuală a victimelor.

Autoritățile din Satu Mare colaborează cu partea maghiară pentru identificarea și sprijinirea persoanelor implicate.