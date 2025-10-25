Zilei Armatei Române sărbătorită la Monumentul Ostașului Român din Municipiul Satu Mare

Guvernul României Ilie Bolojan Manifestările solemne dedicate Zilei Armatei Române au debutat astăzi la ora 10,00 în municipiul Satu Mare cu un ceremonial militar la Monumentul Ostașului Român. În continuare, la ora 13,00 în municipiul Carei se va desfășura un ceremonial militar la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, cu participarea prim-ministrului, domnul

”Ziua Armatei Române este un moment de reflecție și de profundă recunoștință. Astăzi ne îndreptăm gândurile către toți cei care, prin jurământul lor, asigură neîncetat securitatea națională și apără pacea. Ne exprimăm recunoștința eternă față de eroii care, prin jertfa lor, ne-au transmis moștenirea unei națiuni. Păstrarea vie a amintirii lor nu este doar un gest de onoare, ci o datorie permanentă de a prețui libertatea câștigată cu cel mai înalt preț.

Armata Română reprezintă un pilon fundamental al societății noastre. Într-un context geopolitic complex și dinamic, devotamentul, profesionalismul și curajul militarilor noștri ne oferă garanția stabilității. Loialitatea și simțul datoriei pe care le demonstrează zilnic sunt o sursă de inspirație pentru întreaga națiune.

Data de 25 octombrie 1944 deține o semnificație istorică deosebită. Această zi, care marchează încheierea procesului de eliberare a întregului teritoriu național, nu este doar o bornă militară, ci o expresie a voinței poporului român de a-și afirma și menține suveranitatea. Este un capitol definitoriu în devenirea României ca stat independent și liber.

În postura sa actuală de membru respectat al Alianței Nord-Atlantice și al Uniunii Europene, România dispune de o forță militară modernă și bine instruită. Armata Română a demonstrat o evoluție constantă, câștigându-și un loc meritat pe scena militară internațională. Această recunoaștere este rezultatul nu doar al performanțelor tehnice și militare, ci și al angajamentului ferm față de standardele internaționale în operațiunile de menținere a păcii și stabilității globale. În misiunile externe, militarii, alături de angajații Ministerului Afacerilor Interne, au dovedit o capacitate de răspuns la cele mai complexe situații, fiind la nivelul celor mai puternice forțe armate ale lumii. Ei sunt, simbolic, scutul națiunii, pregătiți să facă față oricărei provocări, onorând astfel trecutul glorios care ne-a adus stabilitatea de care ne bucurăm astăzi.

Disciplina, onoarea și devotamentul față de Patrie definesc crezul militar și reprezintă un reper de integritate. Aceste calități ne consolidează încrederea în pregătirea lor și servesc drept model pentru tinerii care aspiră să îmbrace uniforma militară. Armata Română rămâne o instituție constantă, promotoare a valorilor și istoriei naționale, într-o lume în continuă schimbare. Adresez cele mai sincere mulțumiri și urări de succes în îndeplinirea misiunilor viitoare tuturor celor care slujesc sub drapel.

La mulți ani Armatei Române, la mulți ani România!”