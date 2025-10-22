” Ziua Armatei în școli” – activitate desfășurată la Colegiul Național „Mihai Eminescu”

În cadrul proiectului național „ Ziua Armatei în școli ”, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” a avut loc o activitate dedicată cinstirii și promovării valorilor militare românești. Evenimentul, care a avut loc marți, 21 octombrie, a fost organizat de cadre militare ale Centrului Militar Județean Satu Mare, în colaborare cu elevi din instituțiile militare de învățământ și militari din Batalionul 52 Geniu „Tisa ”. Activitatea a fost coordonată de domnul căpitan Marchiș Dorin.

Scopul întâlnirii a fost prezentarea semnificației Zilei Armatei Române, sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, precum și promovarea instituțiilor de învățământ militar – licee, facultăți și școli postliceale.

Evenimentul a avut un caracter interactiv și atractiv. Elevii militari au purtat un dialog deschis cu elevii colegiului, prezentându-le aspecte din viața de zi cu zi a unui militar, pregătirea pentru misiuni, dar și echipamentul și dotarea specifică. Demonstrațiile și relatările au oferit celor prezenți o imagine realistă și captivantă asupra profesiei militare.

Atmosfera a fost una solemnă, dar totodată entuziastă, marcând într-un mod deosebit apropierea Zilei Armatei Române și evidențiind rolul esențial al acestei instituții în societatea noastră.

Evenimentul s-a încheiat într-un spirit de respect și recunoștință față de cei care servesc țara sub drapel, constituind totodată o veritabilă lecție de patriotism pentru elevii participanți.

Conducerea Colegiului Național „Mihai Eminescu”, profesorii și elevii prezenți la activitate, adresează mulțumiri cadrelor militare participante, Centrului Militar Județean Satu Mare, Batalionului 52 Geniu „Tisa” și tuturor elevilor militari implicați pentru deschiderea, profesionalismul și exemplul oferit.

Activitatea se înscrie într-o serie de proiecte educaționale prin care școala noastră își propune să consolideze legătura dintre educație și valorile naționale, promovând respectul față de Armată și dragostea față de țară.

În spiritul colaborării fructuoase, ne propunem ca acest parteneriat să continue și în anii următori, prin noi activități menite să susțină tinerii care își doresc să urmeze această carieră și să mențină vie flacăra patriotismului autentic.

În preajma Zilei Armatei române, 25 octombrie, ne plecăm cu respect în fața celor care au servit și servesc patria, purtând cu cinste uniforma militară. Lor le datorăm siguranța, liniștea și demnitatea.