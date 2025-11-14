Primăria Satu Mare Dă un Exemplu pentru Protecția Animalelor de Sărbători

Colegiul Medicilor Veterinari filiala Satu Mare, apreciaza foarte mult preocuparea conducerii municipiului Satu Mare cu privire la prevenirea suerintei animalelor de companie, provocata de zgomotul artificiilor lansate in perioada sarbatorilor de iarna, prin adoptarea hotararii Consiliului Local Satu Mare de a inlocui, focurile de artificii cu alte tipuri de manifestari luminoase fara zgomotul stresant pentru animalele de companie, in noaptea de revelion.

Ar fi ideal daca exemplul dat de Primaria Satu Mare ar fi preluat prin spiritul civic si de cetatenii municipiului, datorita faptului ca multe animalute din perimetrul stradal chiar si din interiorul apartamentelor, sufera din cauza zgomotului de articicii si petardele utilizate in preajma sarbatorilorde iarna, astfel am putea asigura si pentru ei o atmosfera prietenoasa, cu adevarat de sarbatoare in aceasta perioada atat de frumoasa si mult asteptata de noi oamenii.