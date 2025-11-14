Consiliul Județean Satu Mare și ONG-urile locale lansează pașii pentru proiectul Via Oaș

Consiliul Județean Satu Mare, la inițiativa Asociației „Patrimoniul Țării Oașului” privind implementarea proiectului „Via Oaș”, a participat la organizarea unei ședințe de lucru pentru a stabili modalitatea de colaborare instituțională între ONG-ul Patrimoniul Țării Oașului, Consiliul Județean și UAT-urile din Țara Oașului.

🌄Proiectul are ca scop valorificarea patrimoniului natural/geografic, socio-cultural și etnografic al Țării Oașului, prin amenajarea unui traseu turistic cu tematici multiple, având o lungime estimată de aproximativ 260 km. De asemenea, își propune evidențierea elementelor de patrimoniu local și integrarea lor într-un circuit turistic coerent, menit să stimuleze economia locală, să încurajeze turismul natural, socio-cultural, gastronomic și ecologic și să consolideze identitatea Țării Oașului.

🔗O altă temă discutată astăzi a fost conectarea traseului „Via Oaș„ la „Via Transilvanica„ – drumul care unește, ca exemplu de bună practică în dezvoltarea durabilă și promovarea zonelor rurale.

🤝Pentru a sprijini dezvoltarea durabilă a județului Satu Mare și promovarea turismului, precum și a identității culturale a Țării Oașului, au fost invitați să participe la ședință reprezentanți ai localităților: Negrești-Oaș, Batarci, Bixad, Călinești-Oaș, Cămârzana, Certeze, Gherța Mică, Orașu Nou, Racșa, Tarna Mare, Târșolț, Turț și Vama.

.