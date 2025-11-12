ACCIENT ÎN ȚARA OAȘULUI. Un șofer beat s-a răsurnat cu mașina în șanț

La data de 12 noiembrie a.c, în jurul orelor 03.10, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe Drumul Național 19, la ieșire din localitatea Orașu Nou.

Din primele cercetări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 38 de ani, din județul Suceava, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a părăsit partea carosabilă, intrând în șanț.

În urma evenimentului rutier a rezultat vătămarea corporală a bărbatului, aceasta fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 1.71 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior la unitatea spitalicească acesta a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.