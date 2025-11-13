Activități de educație pentru promovarea integrității la Satu Mare

Ofițerii de poliție ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Satu Mare au desfășurat, la data de 13.11.2025, cu sprijinul polițiștilor Biroului Rutier Satu Mare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, o activitate de educație pentru promovarea integrității în contextul Campaniei naționale de prevenire a corupției intitulată „E TIMPUL SĂ NU MAI DĂM ȘI NOI CEVA”, adresată participanților la trafic de pe arterele de circulație ale municipiului Satu Mare

Cu această ocazie, cetățenii au fost informați despre competența Direcției Generale Anticorupție și despre scopul campaniei, ce vizează creșterea gradului de conștientizare asupra fenomenului corupției și a consecințelor acestuia.

Totodată, au fost înmânate materiale de promovare a campaniei și a sistemului telefonic Call-center anticorupție 0800.806.806.

Reamintim faptul că, cetăţenii pot sesiza faptele de corupţie la Call-Center anticorupţie 0800.806.806, apel gratuit din orice rețea fixă sau mobilă, la numărul de telefon/fax al Serviciului Judeţean Anticorupţie Satu Mare – 0261.705370, la sediul serviciului din municipiul Satu Mare, str. Bujorului nr. 26 sau prin e-mail la adresa .