ADMINISTRAȚIE. Rechizițiile în interes public: Satu Mare își pregătește mecanismele de intervenție pentru anul viitor

Prefectul Altfatter Tamás a condus ședința în care s-au aprobat documente esențiale privind pregătirea județului pentru situații de urgență

În conformitate cu art. 21 din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată, în data de 13 noiembrie 2025, prefectul Altfatter Tamás, în calitate de președinte, a convocat ședința Comisiei Mixte de Rechiziții a județului Satu Mare.

La întrunire au participat lt. col. Bujor-Iulian Raț, secretarul comisiei și șef al Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Satu Mare, alături de membrii comisiei.

Ordinea de zi și hotărârile adoptate

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat trei puncte:

Aprobarea proiectului de actualizare a Planului de rechiziții al județului Satu Mare pentru anul 2025; Aprobarea limitelor prețurilor pentru principalele bunuri consumptibile rechiziționabile; Diverse.

În urma dezbaterilor, Comisia Mixtă de Rechiziții a adoptat, cu unanimitate de voturi, hotărârea pentru aprobarea celor două documente, care vor fi înaintate Comisiei Centrale de Rechiziții spre validare.

Rechizițiile – măsuri excepționale în interes public

Rechiziția de bunuri și prestările de servicii reprezintă o măsură cu caracter excepțional, aplicabilă doar în condițiile prevăzute de lege, prin care autoritățile publice pot obliga agenții economici, instituțiile publice sau alte persoane juridice și fizice să cedeze temporar bunuri mobile sau imobile.

Aceste bunuri sunt puse la dispoziția forțelor destinate apărării naționale sau a altor autorități publice, în situații precum:

declararea mobilizării parțiale sau totale a forțelor armate;

instituirea stării de asediu sau de urgență ;

prevenirea, localizarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre naturale.

Un mecanism esențial pentru siguranța județului

Prin actualizarea anuală a planului de rechiziții, județul Satu Mare își consolidează capacitatea administrativă de a răspunde rapid și eficient în situații de urgență sau criză majoră.

Prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța colaborării instituționale în aplicarea cadrului legal, astfel încât măsurile de protecție civilă și apărare să fie permanent actualizate și funcționale.