Amenzi uriașe aplicate de polițiștii sătmăreni

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat la data de 24 noiembrie a.c., activități de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică în județ, aplicând peste 40 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 25.000 de lei.

Totodată, polițiștii sătmăreni au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier în județ, aplicând peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.