ANGAJĂRI Spitalul Județean Satu Mare organizează concurs pentru mai multe posturi de asistent medical

Înscrierile sunt deschise între 17 noiembrie și 28 noiembrie 2025

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare anunță deschiderea procedurii de angajare pentru mai multe posturi de asistent medical, conform prevederilor H.G.R. nr. 1336/2022, O.M.S. nr. 1470/2011, Procedurii Operaționale SJUSM 109–005 și adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 449.832/26.11.2024.

Concursul se va desfășura în perioada 17 noiembrie – 17 decembrie 2025, pentru următoarele posturi vacante:

2 posturi asistent medical (PL/S) – Secția Cardiologie

2 posturi asistent medical (PL/S) – Compartimentul Nefrologie

1 post asistent medical (PL/S) – Secția Obstetrică-Ginecologie

1 post asistent medical debutant (PL/S) – Secția Medicină Internă

Condiții de participare

Pentru posturile de asistent medical (PL/S), candidații trebuie să dețină:

Diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă, ori diplomă de licență în specialitate

Certificat de membru OAMGMAMR cu aviz valabil

Minimum șase luni experiență în funcție

Pentru postul de asistent medical debutant, sunt necesare aceleași studii și documente, fără vechime minimă.

Calendarul concursului

02 decembrie 2025 – verificarea dosarelor de înscriere și afișarea rezultatelor la avizier și online

10 decembrie 2025 – proba scrisă

15 decembrie 2025 – proba interviu

Detalii privind locul și ora probei scrise vor fi publicate pe www.sjusm.ro/anunțuri-concurs.

Depunerea dosarelor

Dosarele se depun în perioada 17–28 noiembrie 2025, între orele 11:00–13:00, la registratura Spitalului Județean Satu Mare, strada Ravensburg nr. 1–3.

Candidații trebuie să precizeze clar, pe dosar și pe formularul de înscriere, secția și postul pentru care optează.

Informații suplimentare

Pentru întrebări și clarificări, candidații pot contacta Serviciul RUNOS al spitalului:

Informații suplimentare și documentația necesară sunt disponibile și online, în secțiunea dedicată concursurilor de angajare.