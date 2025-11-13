Autospecială de intervenție pentru comuna Medieșu Aurit

Comuna Medieșu Aurit beneficiază de o importantă dotare nouă: o autospecială de intervenție pentru situații de urgență, destinată Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU). Transferul a fost posibil datorită unei excelente colaborări cu Landul Tirol din Austria și Primăria Târgu Lăpuș, cărora administrația locală le adresează mulțumiri pentru sprijinul oferit.

Demersurile pentru obținerea acestei autospeciale au fost inițiate și coordonate de primarul Marian Torok, care a subliniat importanța consolidării capacității de intervenție la nivel local:

„Această autospecială va contribui semnificativ la protejarea vieților și a bunurilor cetățenilor din comuna noastră. Colaborarea cu partenerii austrieci și cu Primăria Târgu Lăpuș demonstrează că solidaritatea și parteneriatul pot aduce rezultate concrete pentru comunități.”

Noua dotare este deosebit de necesară având în vedere frecvența tot mai mare a intervențiilor cauzate de incendii produse pe raza comunei și în localitățile învecinate. Voluntarii SVSU Medieșu Aurit se află adesea în prima linie a intervențiilor, acționând prompt și eficient în situații critice.

Administrația locală transmite recunoștință tuturor celor implicați în realizarea acestui proiect și își exprimă speranța că parteneriatul cu Tirol și cu autoritățile din Târgu Lăpuș va continua, pentru dezvoltarea și diversificarea mijloacelor tehnice de intervenție.

Această colaborare reprezintă un pas important în creșterea siguranței comunității din Medieșu Aurit, confirmând angajamentul administrației locale față de protejarea cetățenilor și modernizarea infrastructurii de urgență.