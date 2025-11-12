Bărbat, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

La data de 11 noiembrie a.c, în jurul orelor 12.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Național 1C între localitățile Turulung și Halmeu, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 33 de ani, din localitatea Bătarci.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.