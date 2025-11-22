Căsuța Moșului aduce magia Crăciunului la Târgul din Satu Mare

Spiritul sărbătorilor cuprinde Satu Mare, iar unul dintre cele mai îndrăgite repere ale Târgului de Crăciun revine și în acest an: Căsuța Moșului, locul în care visele copiilor prind glas, iar magia se simte la fiecare pas.

Decorată festiv, caldă și primitoare, căsuța devine punctul central al întâlnirilor dintre cei mici și Moș Crăciun, care va fi prezent zilnic, începând cu 28 noiembrie și până în 23 decembrie. Cei mici vor putea să-i șoptească dorințele, să facă fotografii și să trăiască o experiență pe care o vor păstra în suflet.

Programul Căsuței Moșului

📅 28 noiembrie – 23 decembrie 2025

🕕 Luni – Vineri: 18:00 – 21:00

🕓 Sâmbătă & Duminică: 16:00 – 21:00

Prezența zilnică a Moșului transformă căsuța într-un adevărat tărâm de poveste, unde bucuria, emoția și surprizele sunt la ele acasă. Atmosfera festivă, colindele și luminițele Târgului completează perfect această experiență pentru copii și familii.