CELEBRARE 140 de ani de credință la Parohia Ortodoxă Iegheriște

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a sfințit clopotnița și a oficiat Sfânta Liturghie

Duminică, 16 noiembrie 2025, comunitatea din Iegheriște a sărbătorit 140 de ani de la zidirea bisericii, printr-un moment de înaltă încărcătură spirituală. Evenimentul a fost marcat de sfințirea clopotniței de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, care a oficiat și Sfânta Liturghie.

Momente de înălțare sufletească și cântări bisericești

La slujbă, răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni”, iar la momentul pricesnei a cântat doamna preoteasă Cristina Tăut. Atmosfera a fost una de profundă solemnitate, în care credincioșii au trăit un moment de comuniune și rugăciune colectivă.

Distincții și recunoașteri pentru părinți și binefăcători

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a hirotesit pe părintele paroh Mădălin Tăut cu iconom stavrofor, conferindu-i dreptul de a purta brâul roșu și Sfânta Cruce. De asemenea, alți binefăcători ai parohiei au fost distinși cu Diploma Anului Omagial și Placheta Aniversară.

În semn de recunoștință, părintele Mădălin Tăut i-a oferit ierarhului o icoană cu chipul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, Placheta Aniversară a parohiei și un aranjament floral.

Prezența oficialităților locale

Evenimentul a fost onorat și de Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean, care a transmis:

„Alături de comunitatea din Iegheriște cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la zidirea bisericii. Astăzi am trăit un moment deosebit, încărcat de credință și tradiție, cinstind locul unde generații întregi s-au rugat, au găsit sprijin și nădejde. Fie ca această biserică să rămână în continuare un reper sufletesc pentru toți cei din sat și pentru cei plecați departe, dar cu inima acasă.”

O comunitate ancorată în tradiție și credință

Evenimentul de la Iegheriște a demonstrat încă o dată unitatea și valorile spirituale ale comunității, dar și respectul pentru istoria și patrimoniul religios. Cele 140 de ani de la zidirea bisericii reprezintă un simbol al credinței continue, transmis de la o generație la alta, în centrul satului și în inimile credincioșilor.