CIFRE OFICIALE. Unul din zece copii născuți la Satu Mare a venit pe lume prematur

Maternitatea Spitalului Județean de Urgență marchează Ziua Mondială a Prematurității și transmite un mesaj de susținere pentru micii luptători



În primele trei trimestre ale anului 2025, în maternitatea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare au venit pe lume 1.188 de copii, dintre care 119 s-au născut prematur. Proporția – aproximativ unul din zece nou-născuți – este un semnal important într-o perioadă în care natalitatea din România se află în continuă scădere.

Ziua Mondială a Prematurității – un moment de reflecție și responsabilitate

La data de 17 noiembrie este marcată Ziua Mondială a Prematurității, o zi dedicată conștientizării provocărilor cu care se confruntă copiii născuți înainte de termen și familiile acestora.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Satu Mare subliniază că, în contextul unei natalități aflate pe un trend descendent, fiecare copil are nevoie de protecție, sprijin și îngrijire specializată.

Maternitatea, dotată și pregătită pentru îngrijiri specializate

„Ca maternitate de nivel II, avem atât datoria, cât și capacitatea de a le oferi tuturor nou-născuților îngrijirile necesare pentru a le asigura șansa la viață și condițiile care să le permită să se dezvolte la potențialul lor maxim”, transmit reprezentanții unității.

Echipa medicală se confruntă des cu situații delicate, însă experiența, dedicarea și infrastructura modernă permit oferirea unor îngrijiri esențiale pentru supraviețuirea și dezvoltarea copiilor născuți prematur.

Mesaj emoționant pentru micii luptători

În zi aniversară, maternitatea sătmăreană transmite un mesaj de susținere și recunoștință:

„Astăzi, în zi de sărbătoare, îi felicităm pe acești copii minunați care se nasc prematur, dar care dovedesc o forță extraordinară și ne reamintesc, de fiecare dată, de miracolul vieții. Personalul medical al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare este aici pentru a le oferi îngrijire cu profesionalism și răbdare. Le dorim multă sănătate copiilor născuți prematur și multe bucurii alături de familiile lor!”