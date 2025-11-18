Condoleanțe exprimate de IPJ Satu Mare după decesul locotent-colonelului în rezervă Pordea Iosif

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu colegii din cadrul inspectoratului, transmite sincere condoleanțe în urma stingerii fulgerătoare din viață a locotent-colonelului în rezervă Pordea Iosif.

Acesta a debutat în activitatea polițienească în anul 1997 și și-a încheiat cariera în anul 2005, în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare. De-a lungul carierei, a ocupat mai multe funcții de executie și conducere, iar ulterior a fost președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din M.A.I.- Filiala Satu Mare.

”Pe această cale, aducem un omagiu celui care a fost un bun camarad și coleg, trecerea sa în neființă reprezentând o mare pierdere, lăsând în sufletele noastre un imens regret!

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și exprimăm profunda compasiune pentru pierderea suferită!”, se arată într-o informare a IPJ Satu Mare.

Drum lin spre ceruri, domnule locotenent-colonel Pordea Iosif.