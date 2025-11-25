Conducător auto prins la volanul unui autoturism radiat

La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 21.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe strada Lăcrămioarelor, din oraș Tășnad au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 26 de ani, din localitatea Săuca. Polițiștii au constatat faptul că autoturismul condus de către bărbat figurează ca fiind radiat din circulație din data de 15 octombrie a.c. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat.