CREATIVITATE. „Modă cu suflet” revine la Satu Mare. Fashion’s Night Out aduce peste 10 designeri locali la Casa Meșteșugarilor

Cea de-a XVIII-a ediție a evenimentului Fashion’s Night Out pune în valoare designul responsabil, talentul local și poveștile din spatele hainelor.

Casa Meșteșugarilor găzduiește sâmbătă, 6 decembrie 2025, un nou eveniment dedicat artei vestimentare și creativității locale. „Modă cu suflet”, un concept care promovează designul responsabil și unic, revine în cadrul unei noi ediții Fashion’s Night Out, reunind peste 10 designeri, croitorii independente și tineri absolvenți de design vestimentar.

O seară dedicată modei sustenabile

Evenimentul va începe la ora 18:00 și le va oferi participanților ocazia de a descoperi colecții unicat realizate cu grijă, atenție la detalii și respect pentru mediu. „Modă cu suflet” pune accent pe oamenii din spatele hainelor, pe procesul de creație și pe ideea că moda poate spune povești, nu doar să umple garderobe.

Organizatorii subliniază că intrarea este liberă, însă locurile sunt limitate, motiv pentru care este recomandată confirmarea prezenței în avans.

Peste 10 designeri și creatori locali își prezintă colecțiile

Cei peste 10 designeri implicați — de la profesioniști consacrați până la tineri absolvenți — își vor aduce în prim-plan noile creații, fiecare piesă având propria poveste și identitate.

Reprezentanții croitoriilor independente își vor expune la rândul lor lucrările, promovând designul românesc autentic și sustenabil.

Ce găsești la Fashion’s Night Out – ediția XVIII

Participanții sunt invitați să descopere atmosfera vibrantă a uneia dintre cele mai îndrăgite seri dedicate modei din Satu Mare. Programul include:

✨ Prezentări de colecții unicat

🌿 Piese vestimentare realizate responsabil și etic

💬 Întâlniri cu designeri și creatori locali

🎶 Muzică, energie și multă inspirație

Evenimentul se adresează tuturor celor care aleg să poarte piese cu poveste și care apreciază moda construită pe valori, nu pe consum rapid.

Invitație către public

„Modă cu suflet” îi așteaptă pe toți cei pasionați de design să susțină comunitatea locală și creativitatea românească. Organizatorii încurajează participanții să apese butonul „Particip” și să își invite prietenii la un eveniment unde moda capătă sens, personalitate și emoție.