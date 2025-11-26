DĂRUIRE. Un gest care poate schimba destine: medicul sătmărean Iulian Pfau Sălăgeanu donează sânge și inspiră comunitatea

Un exemplu de solidaritate și o chemare sinceră către toți cei care pot salva vieți

Medicul sătmărean Iulian Pfau Sălăgeanu a făcut din nou un gest de profundă generozitate, donând sânge la Centrul de Transfuzii Sanguine Satu Mare. Mai mult decât atât, el transmite o invitație caldă și o rugăminte către întreaga comunitate: să transformăm donarea într-o obișnuință, într-un act firesc de grijă față de cei aflați în suferință.

Un medic care își trăiește profesia cu inimă

Iulian Pfau Sălăgeanu este cunoscut nu doar pentru profesionalismul său, ci și pentru felul în care crede în oameni și în puterea gesturilor mici.

Astăzi, donând sânge, el a dorit să transmită un mesaj limpede:

„Fiți mereu exemplu și alături de cei suferinzi. Arată că îți pasă. Fă-ți din donare un stil de viață și salvezi o viață.”

Sunt cuvinte care vin din experiență, dar mai ales din empatie, din dorința de a vedea o comunitate unită în jurul unui gest simplu și esențial.

O chemare sinceră: „Pur și simplu am vrut să motivez oamenii”

Pentru medic, gestul de astăzi nu a fost unul întâmplător. A fost un act gândit, menit să inspire.

„Pur și simplu am vrut să motivez oamenii pentru donare. Mesajul meu dintotdeauna este: creează-ți din donare un stil de viață pentru a salva o viață!”, spune Iulian Pfau Sălăgeanu.

Cuvinte simple, dar apăsate de importanță: sângele donat astăzi poate fi mâine șansa unui om de a trăi.

De ce contează atât de mult donarea?

În fiecare zi, oameni din Satu Mare – copii, adulți, vârstnici – depind de sânge pentru tratamente, intervenții sau momente critice în viața lor.

O singură donare poate salva până la trei vieți.

Iar atunci când un medic, un om obișnuit cu lupta pentru viață, alege să doneze, exemplul devine și mai puternic.

Un mesaj pentru fiecare dintre noi

Gestul medicului Iulian Pfau Sălăgeanu este o invitație, nu o obligație. O încurajare spusă cu calm, cu blândețe, cu încredere:

Donează. Arată că îți pasă. Fii motivul pentru care cineva are o a doua șansă.