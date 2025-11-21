Designerul vestimentar Maria Surd aduce marele premiu acasă, în Țara Oașului!

Satmareanca Maria Surd, cunoscut designer vestimentar, mama, soție și antreprenoare, a reușit o performanță remarcabilă la Beauty Gala Answers 2025, unde a fost desemnată câștigătoarea marelui premiu. După ani de muncă, dedicare și sacrificii, creatoarea originară din Țara Oașului a strălucit pe scena competiției, impresionând juriul prin talent, viziune și autenticitate.

„Sunt extrem de fericită pentru reușita mea, dar sunt și mai fericită pentru că am reușit să aduc acasă, în Țara Oașului, un trofeu atât de important. Sunt recunoscătoare tuturor celor care m-au susținut în acest parcurs și familiei mele, care este necondiționat alături de mine”, a transmis emoționată Maria Surd.

Premiul obținut confirmă nu doar profesionalismul și creativitatea ei, ci și spiritul neobosit al oamenilor din Oaș, care duc cu mândrie tradiția mai departe, la nivel național și internațional.