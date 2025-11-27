DIPLOMAȚIE. Vizita ambasadorului Republicii Coreea deschide noi perspective de colaborare pentru Satu Mare

Excelența Sa Rim Kap-soo s-a întâlnit cu autoritățile județene și municipale pentru a consolida cooperarea economică și instituțională

Satu Mare a fost astăzi gazda unei vizite diplomatice de înalt nivel. Excelența Sa Rim Kap-Soo, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Coreea în România, a purtat discuții cu conducerea Consiliului Județean și cu reprezentanții administrației municipale, într-un cadru menit să consolideze colaborarea economică, instituțională și culturală dintre județ și statul asiatic.

Parcurile industriale, motorul dezvoltării economice

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a prezentat ambasadorului stadiul actual al rețelei de parcuri industriale aflate în plină extindere. Acestea reprezintă un fundament solid pentru atragerea investițiilor internaționale, fiind dotate cu infrastructură modernă și pregătite să găzduiască noi companii interesate de un mediu economic competitiv.

Totodată, au fost evidențiate oportunitățile semnificative din domeniul energiei verzi:

dezvoltarea parcurilor fotovoltaice,

utilizarea sustenabilă a resurselor geotermale,

proiecte care susțin tranziția către o economie durabilă.

În contextul tensiunilor regionale generate de războiul din Ucraina, conducerea județului și-a exprimat dorința pentru reinstaurarea cât mai rapidă a păcii, esențială pentru un climat investițional stabil și predictibil.

Deschidere către investiții și colaborări internaționale

Vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, a subliniat deschiderea județului Satu Mare către noi parteneriate economice. În cadrul discuțiilor, acesta a prezentat argumentele forte ale județului: infrastructura modernă, parcurile industriale în expansiune și potențialul de creștere în industria prelucrătoare, agricultură, servicii și energie verde.

„Ne dorim să dezvoltăm relații economice într-un climat sigur, predictibil și favorabil investițiilor internaționale”, a punctat acesta.

Municipiul Satu Mare își afirmă potențialul inovator

La întâlnire a participat și primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, care a prezentat viziunea administrației locale privind dezvoltarea orașului prin colaborări internaționale. Acesta a subliniat deschiderea municipiului către proiecte culturale, investiții și inițiative comune care pot consolida inovația și modernizarea comunității.

„Construim viitorul! Satu Mare este pregătit să colaboreze la nivel internațional”, a declarat primarul, evidențiind dialogul constructiv purtat alături de Consiliul Județean, Camera de Comerț Satu Mare și președintele acesteia, Horațiu Bonea.

Un parteneriat cu potențial

Vizita ambasadorului Republicii Coreea reprezintă un pas important în consolidarea relațiilor între Satu Mare și potențiali parteneri din Asia de Est. Discuțiile au scos în evidență un interes comun pentru dezvoltare economică, tehnologică și culturală, precum și disponibilitatea autorităților locale de a susține investițiile coreene în regiune.

Atmosfera deschisă și dialogul constructiv deschid drumul către proiecte bilaterale care pot avea un impact major asupra dezvoltării județului și municipiului Satu Mare.