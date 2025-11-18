DOLIU. Colonelul (r) Pordea Iosif, un stâlp al comunității sătmărene, s-a stins fulgerător

La doar 62 de ani, fostul președinte al ANCMRR MAI – Filiala Satu Mare lasă în urmă un gol imens în rândul colegilor, prietenilor și al celor care l-au apreciat pentru devotamentul său față de valorile naționale

Comunitatea sătmăreană este cuprinsă de tristețe după dispariția neașteptată a colonelului (r) Pordea Iosif, cel care a condus cu demnitate și echilibru Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere din MAI – Filiala Satu Mare. Vestea morții sale la doar 62 de ani a lovit ca un trăsnet în rândul celor ce l-au cunoscut, respectat și prețuit.

Un om al datoriei și al inimii

Cunoscut ca un patriot autentic, colonelul (r) Pordea Iosif a fost nelipsit de la ceremoniile, comemorările și evenimentele dedicate valorilor naționale. Prezența sa demnă, calmă și mereu implicată a fost o constantă în activitățile menite să onoreze trecutul și sacrificiile înaintașilor.

Un susținător al memoriei eroilor și un coleg de neînlocuit

În ultimii ani, s-a remarcat ca un susținător fervent al unui proiect unic în România, dedicat cinstirii militarilor români căzuți la datorie în cele două războaie mondiale și înhumați pe teritoriul județului Satu Mare. Contribuția sa a fost esențială în menținerea vie a memoriei eroilor.

Cei care au lucrat alături de el povestesc despre un om cald, cu zâmbet blând și o atitudine mereu deschisă. A fost un coleg apropiat, un sprijin de nădejde și un profesionist dedicat misiunii sale, indiferent de context. Pentru toți aceștia, despărțirea este dureroasă, dar amintirile și exemplul său vor rămâne neșterse.

În aceste momente de adâncă durere, transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, precum și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au apreciat.

Odihnă veșnică, domnule colonel!