EDUCAȚIE Pas spre viitor, pas spre schimbare, la Satu Mare

Gala dedicată proiectelor pentru copii a adus la Satu Mare recunoaștere, inspirație și solidaritate comunitară

Marți, 25 noiembrie, de la ora 17:00, sala mare a Teatrului de Nord Satu Mare a găzduit ediția din acest an a Galei „Pas spre Viitor”, un eveniment organizat de Asociația Acces La Viitor, menit să celebreze proiectele educaționale și sociale care au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea copiilor și școlilor din județ.

Gala a pus în lumină rezultatele programelor derulate în 2025, demonstrând impactul real al inițiativelor comunitare asupra vieții elevilor, în special a celor din mediile vulnerabile.

Biciclete pentru educație: #acces2edu și #go2school

Momentul central al serii l-a reprezentat premierea și predarea bicicletelor către unitățile de învățământ beneficiare, în cadrul programelor #acces2edu – #go2school, proiecte menite să sprijine accesul copiilor la școală, mai ales în zonele rurale unde distanțele pot deveni o piedică în continuarea studiilor.

Prin aceste inițiative, Asociația Acces La Viitor demonstrează că soluțiile simple, dar bine orientate, pot schimba parcursul educațional al unui copil.

Artă și recunoștință

Evenimentul s-a încheiat într-o atmosferă artistică, prin spectacolul trupei Teatrului de Nord – „ImproȘtim”, oferit în mod special în cadrul galei. Spectacolul a celebrat implicarea, creativitatea și spiritul comunitar.

Organizatorii au subliniat importanța colaborării dintre instituții, parteneri și comunitatea locală, evidențiind faptul că solidaritatea și cooperarea sunt elemente esențiale pentru continuitatea proiectelor dedicate copiilor.

Mesajul Consiliului Județean Satu Mare

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Roxana Petca, prezentă la eveniment, a transmis un mesaj de apreciere pentru eforturile și impactul acestor proiecte:

„Felicitări Asociației Acces la Viitor – ‘Pas spre Viitor’, pentru împlinirea unui an de proiecte dedicate copiilor și drumului lor spre educație, șanse egale și încredere în propriul potențial! Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Satu Mare, se bucură să fie partenere în aceste inițiative care aduc schimbare reală în rândul copiilor și tinerilor. Mulțumim pentru implicare și pentru colaborarea care pune pe primul loc binele copiilor din județul Satu Mare.”

O comunitate care merge înainte

Gala „Pas spre Viitor” a demonstrat încă o dată că atunci când instituțiile, organizațiile și comunitatea își unesc forțele, rezultatele sunt vizibile și durabile. Copiii din județul Satu Mare au nevoie de sprijin, iar evenimente precum acesta arată că viitorul lor poate fi construit prin implicare, solidaritate și viziune comună.