EVENIMENT: One More organizează a treia ediție a galei caritabile pentru renovarea Centrului Maternal „Lorena”

Satu Mare se pregătește pentru unul dintre cele mai emoționante și importante evenimente ale sezonului. One More Satu Mare, prin Simion Ternar, revine și în acest an cu o nouă gală caritabilă, având ca principal obiectiv strângerea de fonduri pentru renovarea Centrului Maternal „Lorena” – un loc crucial pentru mame aflate în situații dificile și copiii lor.

Evenimentul va avea loc duminică, 14 decembrie, de la ora 16:00, în cadrul elegantului Majestic, marcând Ediția a III-a – 2025 a campaniei caritabile One More.

Participarea se anunță una impresionantă, cu peste 500 de invitați așteptați să se alăture acestei cauze nobile. Prețul biletului este de 50 lei, iar biletele pot fi achiziționate direct de la recepția sălii One More.

Unul dintre momentele speciale este licitația organizată pentru susținerea cauzei, în cadrul căreia luptătorul Andrei Varga își pune la bătaie mănușile cu care a câștigat meciul de la Satu Mare, din cadrul turneului Grad MMA Tournament. Un obiect cu valoare sportivă și simbolică, transformat într-un sprijin real pentru mamele vulnerabile.

Atmosfera de sărbătoare va fi completată de un program plin de momente festive:

-Concert de colinde

-Spectacol de dans

-Demonstrații și moment Zumba

-Tombolă cu premii

-Invitați surpriză

-Moș Crăciun și Crăciunițele, pentru cei mici și nu numai

Evenimentul promite energie, emoție și bucurie, transformând seara într-o experiență memorabilă pentru toți participanții. Întreaga sumă colectată în urma acestui eveniment va fi direcționată către renovarea Centrului Maternal „Lorena”, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de trai și sprijin pentru mamele aflate în nevoie, fiind renovat în totalitate centrul.