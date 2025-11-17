EXCELENȚĂ. Educația sătmăreană intră în rețeaua globală MILSET

Echipa MultitouchCNME și Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, integrate în Consiliul Național MILSET România

Educația sătmăreană urcă pe o nouă treaptă de vizibilitate internațională, pe baza informațiilor furnizate de Dr. Georgeta Cozma, liderul Echipei MultitouchCNME, odată cu includerea Echipei MultitouchCNME și a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare în Consiliul Național MILSET România.

Satu Mare, parte a unei rețele globale de excelență

Potrivit datelor oferite de Dr. Georgeta Cozma, includerea celor două entități sătmărene în structura națională MILSET confirmă contribuția acestora la dezvoltarea educației STEAM și la consolidarea unei paradigme moderne, transdisciplinare, care sprijină formarea tinerilor ca membri activi ai Societății Cunoașterii.

MILSET – o mișcare globală cu impact în formarea tinerilor

MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique Et Technique), după cum subliniază Dr. Cozma pe baza experienței sale ca responsabil în cadrul organizației, este una dintre cele mai importante rețele mondiale dedicate promovării culturii științifice în rândul tinerilor. Fondată în 1987 la Quebec, organizația dezvoltă programe STEAM – știință, tehnologie, inginerie, arte, matematică – cu impact internațional.

MILSET România, parte integrantă a rețelelor MILSET Europa și MILSET World, oferă elevilor și profesorilor acces la competiții, schimburi educaționale și proiecte de cercetare.

Proiectele care pun România pe harta inovației

Conform informațiilor furnizate de Dr. Georgeta Cozma, MILSET România coordonează proiecte educaționale majore precum:

RoSEF – Romanian Science and Engineering Fair , competiție națională de prestigiu în domeniul STEAM;

Expo-Sciences Europe , găzduită pentru prima dată în România, cu participarea a peste 100 de tineri din Europa și Asia;

Inițierea și susținerea unor proiecte internaționale pentru licee și universități, care ridică vizibilitatea educației românești la nivel global.

Aceste activități contribuie la consolidarea unei generații capabile să inoveze și să răspundă provocărilor secolului XXI.

Beneficiile includerii Sătmarului în rețeaua MILSET

Dr. Cozma subliniază că apartenența la rețeaua europeană și mondială MILSET aduce avantaje semnificative:

dezvoltarea competențelor STEAM ale elevilor;

acces la rețele internaționale de cercetare și colaborare;

promovarea imaginii României ca partener activ în educația științifică globală.

Pentru Satu Mare, acest pas reprezintă o confirmare a calității educației și o deschidere spre parteneriate internaționale valoroase.

Conducerea și instituțiile membre ale MILSET România

În structura națională MILSET, potrivit datelor transmise de Dr. Georgeta Cozma, se regăsesc personalități și instituții reprezentative:

Președinte Onorific: Prof. dr. ing. Laurențiu Dan Milici

Președinte: Prof. Victor Șutac

Vicepreședinți: Prof. dr. Valeria Ciulacu, Prof. Anca-Viorica Greculeac

Secretar: Prof. Sorina Leu

Responsabil conferințe, simpozioane și congrese: Prof. dr. Georgeta Cozma

Responsabil tabere tematice, târguri și expoziții: Prof. dr. ing. Gabriela Andrei

Instituții membre:

Societatea Științifică Cygnus

FRACU

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” București

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța

Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare

Palatul Copiilor Iași

Un nod educațional strategic pentru România și pentru viitorul tinerilor

Datele oferite de Dr. Georgeta Cozma evidențiază faptul că MILSET România funcționează ca un hub strategic ce conectează inițiativele locale cu rețele globale de promovare a științei și inovării. Prin proiectele sale, organizația contribuie la formarea unei generații de tineri pregătiți să participe activ la schimbările globale.

Integrarea educației sătmărene în această rețea internațională reprezintă o confirmare a excelenței și o oportunitate pentru dezvoltare continuă.