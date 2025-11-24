EXCELENȚĂ Șapte membri ai Echipei Multitouch CNME, incluși în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”

Performanță remarcabilă pentru elevii CNME care confirmă potențialul noii generații

Echipa Multitouch CNME își reconfirmă valoarea la nivel național, după ce șapte dintre membrii săi au fost selectați în prestigioasa campanie „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, un proiect dedicat promovării excelenței, inovației și implicării civice în rândul noii generații.

Tineri selectați pentru performanță și implicare

Ioana Milea (studentă la Facultatea de Fizică din München), Andrei Dragoș, Maia Teodora Simuțiu, Ruxandra Rata (XI B), Casian Dănuț, Benjamin Secară și Roman Alex (XI A) se numără printre tinerii incluși în campania națională. Selecția lor reprezintă o recunoaștere a rezultatelor academice, a creativității și a contribuției lor la dezvoltarea comunității.

Rezultate construite prin inovație și competiții STEAM

Performanțele Echipei Multitouch sunt rodul unor proiecte inovatoare în domeniul STEAM, dezvoltate într-o abordare transdisciplinară. Portofoliul echipei include medalii de aur, argint și bronz obținute la concursuri naționale și internaționale de prestigiu.

Recunoaștere națională și sprijin pentru excelență

Includerea celor șapte tineri în campanie confirmă angajamentul lor față de inovație, munca în echipă și perseverență. Mulțumiri speciale sunt adresate Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României pentru susținere, precum și companiei Construcții Erbașu, pentru Bursa de Excelență oferită elevului Casian Dănuț.

O generație care construiește viitorul României

Echipa Multitouch CNME rămâne un model de dedicare, inspirație și inovație, demonstrând că tinerii pot transforma cunoașterea în soluții și ideile în proiecte cu impact real asupra societății.