FOTO. TINEREȚE Majorat de vis pentru Ariana Munteanu, fiica lui Ghiță Munteanu

O seară plină de emoție, muzică și oameni dragi, la împlinirea vârstei de 18 ani

Sâmbătă seara, în complexul Esedra, Sala Simfonia a vibrat de emoție, muzică și aplauze. Probabil cel mai așteptat eveniment al anului, petrecerea de majorat a Arianei Munteanu – fiica cunoscutului interpret Ghiță Munteanu – a reunit prieteni, rude, artiști îndrăgiți și peste 400 de invitați veniți să marcheze acest moment unic din viața ei.

O atmosferă în care bucuria s-a împletit cu emoția

Ariana, ajunsă la vârsta de 18 ani, a pășit într-o seară ca desprinsă din povești. Vizibil emoționat, tatăl ei, Ghiță Munteanu, i-a oferit probabil cel mai frumos cadou: un cântec special, plin de dragoste, creată pentru ea.

Versurile și linia melodică, semnate de Cipri Popescu, au răsunat în sală și au atins sufletul tuturor celor prezenți.

Artiști de top au făcut atmosfera incendiară

Petrecerea a fost susținută de o suită impresionantă de artiști care au ridicat sala în picioare.

Pe scenă au urcat:

Iulia Pleșcan , alături de trupă

Deți Iuga

Blaga de la Oradea

Vest Music

Jean de la Craiova

Fiecare dintre ei a adus energie, ritm și voie bună, transformând seara într-un adevărat spectacol în care muzica a purtat invitații până târziu în noapte.

Peste 400 de oameni, bucate alese și un show pirotehnic de poveste

Cu invitați veniți chiar din America, Spania și Germania, evenimentul a fost cu adevărat internațional.

Bucatele alese, momentele artistice impecabile și un spectaculos show pirotehnic au transformat petrecerea într-o seară memorabilă, celebrată într-o atmosferă de basm.

Mulțumiri din suflet

La finalul unei seri care va rămâne în istoria familiei, Ghiță Munteanu, Anabela și sărbătorita Ariana au transmis un mesaj plin de recunoștință tuturor celor care le-au fost alături, fie din sală, fie de peste hotare.

O seară magică, o tânără care pășește în lume cu speranță și zâmbet, și o familie care celebrează iubirea – acesta a fost majoratul Arianei Munteanu.