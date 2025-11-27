FOTO. Trenulețul Moșului pornește în călătorie prin Târgul de Crăciun din Satu Mare

Atmosfera de sărbătoare prinde viață în centrul municipiului Satu Mare: Trenulețul Moșului a sosit și este gata pentru primele sale călătorii magice prin Târgul de Crăciun!

Prima plecare din „stația” special amenajată în fața Magazinului Someșul va avea loc vineri, 28 noiembrie, odată cu deschiderea oficială a târgului. De aici, cei mici – dar și cei mari cu suflet de copil – vor porni într-o plimbare plină de lumină, colinde și bucurie.

Trenulețul va circula zilnic, între orele 18:00 și 20:00, invitându-i pe toți cei care trec prin târg să urce în vagoanele colorate și să se bucure de farmecul iernii și al sărbătorilor.

Organizatorii îi așteaptă pe sătmăreni și pe vizitatori cu drag, promițând o experiență caldă, festivă și memorabilă, care să aducă zâmbete și momente de poveste în preajma Crăciunului.

Să înceapă magia!