    FOTO. Ziua Mondială a Bunătății, sărbătorită cu zâmbete și prăjituri la Centrul Multifuncțional Social Ostrovului

    Cu ocazia Zilei Mondiale a Bunătății, copiii de la Centrul Multifuncțional Social Ostrovului – Centru de zi pentru copii au avut parte de o activitate plină de emoție și învățăminte, desfășurată la Cofetăria Elisa.

    Micii participanți, ghidați de personalul centrului, de psihologul și de gazdele primitoare, au devenit pentru o zi mici cofetari, pregătind cu entuziasm prăjituri și dulciuri delicioase. Ceea ce a făcut activitatea cu adevărat specială a fost faptul că o parte dintre bunătățile realizate au fost oferite colegilor lor de la centru, un gest simplu, dar încărcat de generozitate și empatie.

    După activitatea practică, copiii au participat la o ședință de consiliere psihologică de grup, unde au discutat despre semnificația bunătății, importanța empatiei și bucuria de a dărui.
    La final, fiecare copil a primit o provocare simbolică: ca până săptămâna viitoare să îndeplinească o faptă bună – un gest mic, dar făcut din inimă.

    Această activitate a demonstrat încă o dată că bunătatea se învață, se cultivă și se transmite mai departe, iar copiii de la Centrul Multifuncțional Social Ostrovului sunt un exemplu frumos de solidaritate și suflet mare.

