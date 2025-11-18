FRUMUSEȚE. Beauty Days 2025 aduce magia industriei estetice la Satu Mare

Profesioniști și pasionați de frumusețe se reunesc între 21 și 23 noiembrie pentru workshop-uri, conferințe și demonstrații premium.

La sfârșitul acestei săptămâni, Satu Mare devine capitala frumuseții în România. Coafori, frizeri, cosmeticieni, make-up artiști și manichiuriste se întâlnesc la Beauty Days 2025, evenimentul care promite să transforme orașul într-un adevărat hub al industriei estetice. Pentru prima dată, experiența este deschisă și publicului larg, pasionat de îngrijire personală, oferind conferințe, demonstrații live și workshop-uri alături de branduri internaționale de top.

Frumusețea se trăiește împreună

Între 21 și 23 noiembrie, strada 1 Decembrie 1918 nr. 1 va găzdui o serie de activități care combină educația cu inspirația. Participanții vor avea acces la sesiuni dedicate coafurii, machiajului, cosmeticii și manichiurii, susținute de profesioniști recunoscuți, precum Mirela Retegan, Dr. Teodora Păcurar sau Anamaria Chiorean.

Workshop-uri și conferințe de top

Vineri, 21 noiembrie: conferințe inspiraționale despre stil, frumusețe și wellness, inclusiv „Schimbă perspectiva!” cu Mirela Retegan și „Power ON” cu Anamaria Chiorean.

Sâmbătă, 22 noiembrie: workshop-uri pentru publicul larg, cum ar fi „Cum să îți construiești un stil autentic” cu Szántó Enikő, demonstrații de colorare a părului și sesiuni interactive precum „The Glam of Beauty” cu Cătălin Brie și Ioana Călin. Ziua se încheie cu un cocktail party pentru participanți.

Duminică, 23 noiembrie: ziua dedicată exclusiv profesioniștilor, cu masterclass-uri, workshop-uri de coerență vizuală și cursuri avansate de colorare Paul Mitchell și Hair Styling.

Inovații și experiențe unice

Beauty Days 2025 aduce la Satu Mare:

Beauty Bar-uri pentru testarea produselor și consultanță personalizată;

Zone de workshop și demonstrații live;

O atmosferă modernă, deschisă și prietenoasă, concept complet nou pentru oraș.

De ce să participi

Descoperi tendințele anului 2026 în frumusețe; Înveți direct de la profesioniști recunoscuți; Te conectezi cu oameni pasionați de același domeniu; Experimentezi o experiență unică în Satu Mare.

Beauty Days 2025 este locul unde frumusețea întâlnește educația și inspirația. Detalii complete despre program și bilete sunt disponibile pe www.beauty-days.ro.