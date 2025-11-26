GASTRONOMIE Sărbători delicioase cu Amparo Satu Mare

Produse proaspete, preparate cu grijă, pentru Crăciun și Revelion

Savurează momente speciale alături de cei dragi

Restaurantul Amparo Satu Mare vă invită să vă bucurați de produse proaspete și preparate cu grijă, perfecte pentru masa de sărbători. Pentru a vă ajuta să petreceți timp de calitate alături de familie și prieteni, restaurantul preia comenzi pentru Crăciun și Revelion, oferind și livrare gratuită în Satu Mare și împrejurimi.

Termene și livrări

Comenzi Crăciun: până pe 20 decembrie, livrare pe 23 decembrie

Comenzi Revelion: până pe 29 decembrie, livrare pe 30 decembrie

Contact

Comenzile se pot face la 0754.821.506.

Restaurantul Amparo vă promite sărbători pline de savoare și momente speciale în jurul mesei!