IMPLICARE. Mircea Govor, deputatul PSD de Satu Mare, în prima linie a dialogului pentru soluții reale destinate fermierilor

Ședința comună a Comisiilor pentru Agricultură din Senat și Camera Deputaților a adus în prim-plan priorități urgente pentru sectorul agricol, cu accent pe finanțare, legislație și combaterea efectelor schimbărilor climatice

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat astăzi la ședința comună a Comisiei pentru Agricultură din Senat și a Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură, Industrie Alimentară și Servicii Specifice din Camera Deputaților, desfășurată la Palatul Parlamentului. Reuniunea a adus la aceeași masă reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ai principalelor organizații ale fermierilor și ai sectorului bancar, într-un dialog necesar, direct și aplicat pe problemele cu care se confruntă agricultura românească.

Trei teme majore în centrul discuțiilor

În cadrul întâlnirii, parlamentarii și specialiștii au analizat trei direcții esențiale pentru viitorul imediat al agriculturii:

Accesul la finanțare – necesitatea simplificării creditării în agricultură, astfel încât fermierii să poată investi și planifica pe termen lung. Legea arendei – clarificarea drepturilor și responsabilităților arendașilor și arendatorilor. Seceta și arșița – implementarea unui management de risc coerent și asigurarea unei funcționări transparente a Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor.

Pe lângă aceste teme, au fost discutate și subiecte conexe de importanță strategică: instrumentele multianuale de finanțare, tehnologiile agricole moderne, impactul schimbărilor climatice, necesitatea unei strategii naționale de irigații, vocația succesorală în agricultură și exemple de bune practici din alte state membre ale Uniunii Europene.

Concluzii ferme pentru susținerea fermierilor

Reuniunea s-a încheiat cu concluzii clare, subliniate și susținute de deputatul Mircea Govor:

Fermierii au nevoie de un mediu corect, predictibil și echitabil , fără privilegii, dar cu reguli clare.

Dialogul dintre Parlament, Ministerul Agriculturii și reprezentanții mediului agricol trebuie să devină regulă , nu excepție.

Modelele de succes din alte state UE trebuie adaptate și implementate în România.

Mircea Govor: Angajament ferm pentru politici publice eficiente

În calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură, Mircea Govor își asumă responsabilitatea de a susține politici publice solide, cu impact direct asupra fermierilor, zootehniei, sectorului vegetal și dezvoltării rurale. Acesta subliniază că România are potențialul de a deveni un actor agricol major în regiune, iar prin legislație modernă și un dialog permanent între toate instituțiile implicate, acest potențial poate fi transformat în realitate.

Continuarea muncii, cu responsabilitate și respect

Deputatul Mircea Govor transmite un mesaj ferm: munca trebuie continuată cu responsabilitate și respect pentru toți fermierii români, cei care asigură hrana țării și contribuie la stabilitatea economică a României.