IMPORTANT. Parcarea Aeroportului Internațional Satu Mare, restricționată temporar din cauza lucrărilor

Pasagerii sunt rugați să evite staționarea în zona afectată pentru prevenirea incidentelor pe durata șantierului



Aeroportul Internațional Satu Mare anunță că parcarea destinată pasagerilor este temporar restrânsă, ca urmare a lucrărilor ample de reabilitare și modernizare aflate în desfășurare. Pentru a evita incidentele care ar putea apărea pe fondul activităților de șantier, conducerea aeroportului recomandă publicului să nu staționeze cu autovehiculele personale în zona afectată.

Restricții temporare generate de lucrări

Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Satu Mare, intervențiile de modernizare impun limitări temporare ale accesului în parcarea principală. Spațiul redus și activitatea utilajelor pot crea situații de risc, motiv pentru care conducerea solicită evitarea staționării până la finalizarea etapelor curente de lucru.

Avertisment privind eventualele incidente

Aeroportul precizează că nu își poate asuma responsabilitatea pentru eventuale incidente ce ar putea surveni pe durata lucrărilor. Prin devierea traficului auto și limitarea accesului în parcarea restrânsă, pot fi evitate daune materiale sau situații neplăcute cauzate de utilajele și echipamentele de șantier.

Mesaj pentru pasageri și colaboratori

Reprezentanții aeroportului transmit scuze pentru disconfortul creat și mulțumesc pasagerilor pentru înțelegerea și răbdarea acordate pe durata procesului de modernizare. Restricțiile sunt temporare, iar lucrările urmăresc îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor oferite călătorilor.