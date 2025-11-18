ImproȘtim sărbătorește 10 ani de teatru de improvizație la Satu Mare!

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 19, Trupa ImproȘtim a Teatrului de Nord invită publicul sătmărean la un spectacol aniversar special, dedicat celor 10 ani de când improvizația și umorul spontan au urcat pentru prima oară pe scena orașului.

Pe 14 octombrie 2015 avea loc primul spectacol improvizat din Satu Mare. De atunci, ImproȘtim a susținut peste 65 de spectacole pentru publicul larg, dar și în cadrul proiectului educațional IM’PROGRAMA, prin care elevii au descoperit literatura școlară prin joc, imaginație și teatru. În 2017 Trupa ImproȘtim a fost invitată să participe la Festivalul Național de Improvizație – !MPRO, iar în 2020 a câștigat premiul cel mare la Impro Comedy Fest din Oradea. De-a lungul timpului au mai improvizat în trupă Anca Dogaru, Andreea Mocan, Cristian But, Cristian Iorga, Alexandra Odoroagă, Vlad Giurge, dar și regretatul Cristian Dan. În ultimii ani, trupa activează în formula actuală: Ioana Cheregi, Vlad Mureșan, Andrei Stan, Sergiu Tăbăcaru și Andrei Gîjulete, sub moderarea lui Andrei Stan, cel care a și fondat trupa.

ImproȘtim garantează de fiecare dată un spectacol 100% improvizat pe loc. Teatrul de improvizație se bazează pe diferite jocuri propuse de moderatorul spectacolului, jocuri care necesită sugestii din partea publicului și care formează împreună momente comice imposibil de repetat. E un teatru viu, în care imaginația spectatorilor modelează show-ul în timp real.

Pentru aniversarea de 10 ani, trupa pregătește numeroase surprize: doi invitați speciali, Alin Stanciu și Eugen Neag, membri ai trupei Impro Patzan din Oradea, dar și revenirea lui Vlad Giurge în rolul de improvizator muzical. Iar pentru publicul fidel, ImproȘtim promite jocuri și provocări complet noi.

Bilete pentru spectacolul aniversar de improvizație sunt disponibile la Agenția Teatrală (str. Horea nr. 6) și online la https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201.