In memoriam: Nouă ani fără Daniel Prodan. Satu Mare își plânge legenda!

Pe 16 noiembrie se împlinesc nouă ani de când Satu Mare, România și lumea fotbalului au pierdut una dintre cele mai iubite și puternice figuri ale Generației de Aur: Daniel Claudiu Prodan. „Fundașul de fier”, născut la 23 martie 1972 chiar aici, la Satu Mare, a plecat dintre noi mult prea devreme, răpus de un infarct fulgerător, la doar 44 de ani.

Moartea lui a venit neașteptat, într-o seară obișnuită, în timp ce urmărea la televizor o emisiune în care fostul său coleg și prieten, Gică Popescu, vorbea despre situația conducerii fotbalului românesc. În casă se aflau soția și fiul său, iar fiica era plecată la studii în Olanda. A fost un șoc pentru întreaga țară, iar pentru Satu Mare – o rană care nici azi nu s-a închis.

Daniel Prodan, sau „Didi”, cum îi spuneau apropiații, își doarme somnul de veci în cimitirul Sf. Ilie din Pipera. La înmormântare, prietenul său, Gică Popescu, a rostit un jurământ în numele Generației de Aur, promițând că memoria lui Didi va rămâne vie. Și așa este.

Tânărul de 22 de ani care uimea lumea la Mondialul din ’94

La Mondialul din SUA, Didi era cel mai tânăr titular al Generației de Aur. Avea doar 22 de ani și o maturitate sportivă care impresiona specialiștii din toată lumea. A fost un stâlp de neclintit în apărarea României, printre cei mai respectați fundași centrali pe scena internațională.

A mai trăit încă 22 de ani după acel turneu, lăsând în urmă o moștenire sportivă imensă și o amintire afectivă greu de descris.

Familia Prodan – legată de Satu Mare

În urma lui Didi au rămas soția Licinia și cei doi copii: Ștefania și Răzvan. Fiica este stabilită alături de mamă, în Pipera. Răzvan, însă, a ales drumul tatălui său și orașul tatălui său: trăiește la Satu Mare și este legitimat la CSM Olimpia Satu Mare.

Născut în Scoția, în perioada în care tatăl său juca la Glasgow Rangers, Răzvan încearcă, cu modestie și răbdare, să își facă un drum în fotbal. Se antrenează la echipa secundă de la CSM Olimpia și își așteaptă momentul de a evolua în Liga a 2-a.

Tot aici locuiește și Ciprian Prodan, fratele mai mic al lui Didi, fost fotbalist și el. În prezent face parte din staff-ul tehnic al CSM Olimpia, alături de Zoltan Ritli. Numele „Prodan” încă răsună în tribune – ultima dată, luna trecută, la meciul cu CSA Steaua.

Iosif Vigu, „Meșterul” lui Didi: „Vorbesc singur de atunci…”

Puțini au avut un rol mai important în cariera lui Daniel Prodan decât Iosif Vigu, cel care l-a descoperit și l-a lansat la Olimpia Satu Mare.

„Didi a fost cel mai inimos și mai sufletist băiat pe care l-am cunoscut. Au trecut nouă ani și tot nu-mi revin. Vorbesc singur de atunci…”, ne mărturisește cu emoție Vigu.

Pentru mentorul său, Didi a avut mereu un respect fără margini. De câte ori revenea acasă, trecea pe la „Meșterul”, cu care putea sta ore întregi la povești, depănând amintiri despre începuturile unui destin sportiv fabulos. De altfel meșteru Vigu a fost cel care de bună dimineața ne-a trimis un mesaj emoționant și un clip video în care apare alături de regretații Didi Prodan și Sanyak Balogh.

Un satmarean care a rămas al nostru pentru totdeauna

Au trecut nouă ani, dar pentru Satu Mare, Daniel Prodan este încă prezent. În amintiri, în poveștile celor care l-au cunoscut, în ochii celor care l-au admirat și în sufletul unui oraș care l-a iubit.

Didi Prodan nu a fost doar un mare fotbalist. A fost un om uriaș. Un caracter. O inimă.

Și o parte din identitatea acestui județ. Bătrânul stadion Olimpia îi poartă numele…DANIEL PRODAN…Iar din partea redacției sport a GNV un mesaj de final..”Nu te-am uitat, Didi. Satu Mare te poartă în continuare în suflet.”