INCLUZIUNE Ardud lansează un proiect european dedicat sprijinirii comunității rome

Primarul orașului, Oviidu Duma, susține activ integrarea a peste 200 de elevi romi printr-un program finanțat de UE pentru perioada 2025–2028

Ardudul face un pas decisiv în direcția incluziunii sociale, odată cu lansarea unui proiect complex finanțat de Uniunea Europeană și conceput pentru a sprijini integrarea socioeconomică a copiilor și tinerilor romi din oraș. Primarul Ovidiu Duma a participat miercuri la evenimentul de lansare, subliniind importanța investițiilor în educație și colaborarea dintre instituțiile implicate.

Un proiect necesar, susținut ferm de primarul Duma

Proiectul, derulat între 2025 și 2028, își propune integrarea socioeconomică a peste 201 elevi de etnie romă, oferindu-le acces la resurse educaționale, sociale și de dezvoltare personală.

Primarul Ovidiu Duma a subliniat că administrația locală sprijină pe deplin acest demers și îl consideră o prioritate pentru viitorul orașului.

„Acest proiect reprezintă o reală oportunitate pentru copiii și familiile rome din orașul nostru și sunt convins că va aduce beneficii pe termen lung”, a afirmat edilul, accentuând responsabilitatea administrației de a asigura șanse egale tuturor copiilor din Ardud.

Cooperare solidă între instituții

Inițiativa aparține Caritas Dieceza Satu Mare, prin Centrul de zi Integretto, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Ardud. La evenimentul de lansare au fost prezenți:

directorul Caritas, Ioan Roman ,

managerul proiectului, Boroș Ioan ,

părintele romano-catolic László Harsányi ,

directorul Liceului Tehnologic, prof. Catona Maria Cătălin ,

directorul grădiniței Integretto, Rodica Szovati, cât și numeroși beneficiari.

Prezența primarului Ovidiu Duma a întărit mesajul de angajament al administrației publice locale, acesta reafirmând că Primăria va continua să fie un partener activ și implicat.

„Le adresez felicitări tuturor inițiatorilor pentru viziune, implicare și dedicare și îi asigur că voi continua să le fiu alături. Acest proiect reprezintă o reală oportunitate pentru copiii și familiile rome din orașul nostru și sunt convins că va aduce beneficii pe termen lung.”

Educația ca investiție în viitor

Primăria orașului Ardud și-a reafirmat rolul de partener activ, sprijinind implementarea și monitorizarea proiectului. Strategia locală de incluziune pune accent pe colaborări solide între instituții, ONG-uri și mediul educațional.

Potrivit reprezentanților Caritas, proiectul va contribui la:

creșterea participării școlare;

diminuarea abandonului;

dezvoltarea abilităților sociale;

facilitarea integrării pe termen lung.

Educația, pilonul dezvoltării comunitare

Edilul Ovidiu Duma a subliniat că investiția în educație este o investiție directă în viitorul Ardudului, iar sprijinirea copiilor vulnerabili reprezintă un gest de responsabilitate comunitară și morală.

Primarul Ovidiu Duma a transmis un mesaj de coeziune și solidaritate:

„Împreună construim un Ardud mai puternic și mai unit.”

Prin acest proiect, administrația locală și partenerii săi demonstrează că schimbările mari încep cu pași concreți și cu investiții în oameni — în special în copii, acolo unde se construiește viitorul unei comunități