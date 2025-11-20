ÎNVĂȚĂMÂNT Ministrul Educației, Daniel David, în vizită la șantierul unei noi școli care se construiește în județ

Proiect de aproape 40 de milioane de lei pentru construirea unei școli moderne destinate copiilor din comunitate

Ministrul Educației, Daniel David, originar din județul Satu Mare, a revenit joi acasă pentru a evalua unul dintre cele mai importante proiecte educaționale din zonă: construcția noii școli din localitatea Pir. Vizita a fost efectuată alături de președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, care a subliniat importanța investiției pentru elevii din comunitate.

Un proiect modern pentru peste 200 de elevi

Noua unitate de învățământ este realizată cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții (CNI). Școala va găzdui peste 200 de copii, care vor învăța într-un mediu modern, sigur și complet adaptat cerințelor educației actuale.

Clădirea, cu o suprafață totală de 3.315 mp și structurată pe două etaje, va include 12 săli de clasă, 4 laboratoare moderne, o sală festivă, o bucătărie complet utilată, sală de mese și un internat cu o capacitate de 40 de locuri.

Mesajul autorităților județene

„O educație de calitate începe cu un mediu modern și sigur. Noua școală din Pir va oferi copiilor un spațiu în care învățarea este plăcută și accesibilă, permițând fiecărui elev să își valorifice la maximum potențialul”, a declarat Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, în cadrul vizitei.

Declarația subliniază angajamentul autorităților județene față de modernizarea infrastructurii școlare, un element esențial pentru dezvoltarea copiilor din mediul rural.

O investiție strategică pentru viitorul educației

Valoarea totală a investiției se apropie de 40 de milioane de lei, din care 1.140.000 lei reprezintă contribuția autorităților locale. Proiectul se numără printre cele mai ample investiții în infrastructură educațională din județul Satu Mare și reflectă preocuparea administrației centrale și locale pentru creșterea calității actului educațional.

Vizita ministrului Daniel David marchează nu doar o etapă importantă în evoluția proiectului, ci și o legătură puternică cu locul natal, unde investițiile în educație devin o prioritate clară.