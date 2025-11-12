INVESTIȚIE. Un nou cabinet stomatologic școlar deschis la Colegiul Național Kölcsey Ferenc din Satu Mare

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, elevii colegiului beneficiază acum de servicii stomatologice gratuite chiar în incinta unității de învățământ. Investiția se ridică la 130.000 de lei.

Primăria Municipiului Satu Mare continuă investițiile în sănătatea și educația tinerilor. Cel mai recent proiect finalizat este deschiderea unui cabinet stomatologic școlar modern în cadrul Colegiului Național Kölcsey Ferenc, dotat complet și pregătit să ofere servicii medicale gratuite pentru elevi.

Sănătate mai aproape de elevi

Cu o investiție totală de 130.000 de lei, noul cabinet dispune de aparatură de ultimă generație, mobilier medical și toate dotările necesare pentru consultații și tratamente stomatologice de bază.

Scopul proiectului este creșterea accesului copiilor la servicii medicale preventive, într-un mediu familiar și sigur, chiar în școală.

„Sănătatea copiilor noștri este prioritară. Prin aceste investiții, aducem medicina preventivă mai aproape de elevi și le oferim șansa de a avea grijă de sănătatea lor dentară fără costuri și fără deplasări suplimentare”, a DECLARAT PRIMARUL kERESKENYI gABOR. Rețea extinsă de cabinete școlare

Noul punct medical se adaugă rețelei existente de patru cabinete stomatologice școlare care funcționează în municipiul Satu Mare, la:

📍 Colegiul Național Mihai Eminescu

📍 Colegiul Tehnic Traian Vuia – Unio

📍 Liceul Reformat

📍 Colegiul Național Kölcsey Ferenc

Prin aceste centre, sute de elevi au acces anual la consultații gratuite, tratamente dentare și programe de prevenție derulate de medicii școlari.

Educație și sănătate – priorități locale

Primăria Satu Mare anunță că va continua să investească în modernizarea infrastructurii școlare și în proiecte dedicate sănătății elevilor, pentru a asigura condiții cât mai bune de învățare și dezvoltare.

Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu al administrației locale, care vizează îmbunătățirea calității vieții copiilor și tinerilor din municipiu.

Prin acest nou cabinet stomatologic școlar, Colegiul Național Kölcsey Ferenc devine nu doar un spațiu de educație, ci și unul de grijă și protecție pentru sănătatea elevilor.

Un pas concret în direcția unui oraș care investește inteligent — în viitorul copiilor săi.