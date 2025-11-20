Județul Satu Mare, reprezentat la Comisia guvernamentală româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România

La București are loc în perioada 19-20 noiembrie 2025 cea de-a XXVIII-a ediție a Comisiei guvernamentale româno–germane pentru problematica etnicilor germani din România, la care Instituția Prefectului Județul Satu Mare este reprezentată de subprefectul Romeo Pop.

Obiectivul acestei comisii este de susținere și sprijinire a minorității germane din România, contribuind la prezervarea identității culturale, a tradițiilor și la dezvoltarea socio-economică a comunităților în care trăiesc etnicii germani. De asemenea, funcționează ca un liant esențial în consolidarea relațiilor bilaterale româno-germane. A fost înființată în mai 1992, la scurt timp după semnarea Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind cooperarea prietenească și parteneriatul în Europa. Comisia se reunește anual, sesiunile având loc alternativ în România și Germania.

Lucrările comisiei sunt conduse de doi co-președinți, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) din România și însărcinatul Guvernului Federal German pentru imigranți și minorități naționale (din cadrul Ministerului Federal de Interne). La lucrări participă, pe lângă oficiali guvernamentali din ambele țări (MAE, ministere de linie), și reprezentanți ai Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR), ai asociațiilor sașilor și șvabilor din Germania și ai prefecturilor din județele cu o comunitate germană semnificativă.

Comisia discută și convine asupra unor proiecte care vizează învățământul în limba maternă, inițiative pentru consolidarea identității culturale, a tradițiilor și a patrimoniului cultural al minorității germane precum și reafirmarea rolului pozitiv al minorității germane în dezvoltarea societății românești și a relațiilor bilaterale. Guvernul Federal German acordă în mod constant sprijin financiar (în valoare de câteva milioane de euro anual) minorității germane din România, fonduri de care beneficiază adesea și comunitățile locale în ansamblu.

În raportul prezentat în cadrul lucrărilor comisiei guvernamentale, subprefectul Romeo Pop a subliniat rolul determinant al investițiilor germane în economia județului Satu Mare (aproximativ 35% din schimburile comerciale sunt cu Germania), implicarea etnicilor germani în administrația locală (în județ avem 4 primari, 5 viceprimari și 40 de consilieri locali etnici germani în 10 unități administrativ-teritoriale) precum și faptul că fiecare comunitate șvabă din județ este promotor și exemplu de spirit civic, comunitar și de dezvoltare economică și aduce plus-valoare întregii comunități sătmărene.